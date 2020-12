FOTOS | ¡Siempre te recordaremos! Hermosos homenajes a Paolo Rossi en varios estadios del mundo

Encuentre más abajo algunas imágenes de los homenajes a Paolo Rossi en medio de los partidos de la Europa League 2020/21.

Continúa el luto en el mundo del fútbol. Luego de la muerte de Diego Armando Maradona y Alejandro Sabella, el diario italiano ‘La Gazzetta dello Sport’ confirmó el fallecimientos de la leyenda Paolo Rossi.

El héroe en la consecución del título de la selección italiana en el Mundial de España 1982 murió a los 64 años. Por eso, todos se unieron para homenajear a quien fuera uno de los mejores de la historia.

Así se vivió en el marco de la sexta y definitiva jornada de la Uefa Europa League 2020/21. En cada uno de los partidos que se disputaron se guardó un minuto de silencio en honor a Paolo Rossi.

De igual manera, la Uefa hizo un completo repaso a la carrera del 'Bambino de Oro', uno de los futbolistas más emblemáticos de su época. Con dichos gestos, querían mostrar su respeto y cariño al exatacante, que falleció de una enfermedad incurable.

A minute’s silence observed for Paolo Rossi 🇮🇹 in the Europa League. 🙏 #PaoloRossi #UEL pic.twitter.com/nae7JRBDLH

