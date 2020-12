América Femenino vs. Santa Fe Femenino | EN VIVO ONLINE GRATIS Link y dónde ver en TV Final Liga Femenina: alineaciones, canal y streaming

El link para Ver En Vivo Gratis AMÉRICA FEMENINO vs SANTA FE FEMENINO por la Ida de la Final de la Liga Femenina 2020 Link Online lo encuentra más abajo.

La experiencia no se improvisa y esa la tiene América de Cali. En 2019 se quedó con el título y ahora quiere repetir. Aunque ya no tiene entre sus filas a Linda Caicedo, la joya de la corona, el equipo no pierde vigencia.

Liderada por Catalina Usme, La Mechita consiguió en Gisela Robledo a la jugadora más desequilibrante del campeonato, abasteciendo en dupla ofensiva a Joemar Guarecuco. Además, América encontró en Natalia Giraldo a una portera solvente, con destino de Selección Colombia.

"Va a ser una bonita final, pero nosotros siempre con nuestra humildad vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance por quedar nuevamente campeones", así lo expresó el director técnico de las escarlatas, Andrés Usme.

América suele ser un equipo permeable en defensa, lo que obliga a Natalia Giraldo a aparecer demasiadas veces. Las Diablas Rojas deberán estar más atentas para impedir ocasiones de gol a un rival letal. En ataque, tratar de cristalizar las opciones que se genera Gisela Robledo.

Sin embargo, al frente está el mejor equipo del torneo sin lugar a dudas. Luego de 12 partidos disputados, Santa Fe ganó 10, perdió tan solo uno (contra Junior en cuartos de final) y empató el otro (ante Medellín en semifinales).

Dichos números reflejan que vale la pena apostarle a los procesos. Las leones, de la mano de grandes jugadoras como Fany Gauto, Ysaura Viso y Gabriela Huertas, llegan como las grandes favoritas. Eso sí, nunca se lo han creído y, por el contrario, han demostrado profesionalismo y grandeza.

"Queremos ser campeones, hemos trabajado para ello. Somos un equipo grande y vamos a salir en busca del título. No nos guardaremos nada", fueron algunas de las palabras del entrenador de las leonas, Albeiro Erazo.

Santa Fe es ejemplo de equilibrio, dejando claro que es posible atacar sin descuidar la defensa y viceversa. Fany Gauto es el eje central y la socia de todas. En los pies de la paraguaya nace la magia, que ha aprovechado Ysaura Viso, artillera del equipo.

Ver En Vivo Gratis AMÉRICA FEMENINO vs SANTA FE FEMENINO Final Liga Femenina 2020 Link Online

Día: 10 de diciembre

Hora: 8:00 p.m. (Hora de Colombia)

Canal: WIN+ transmitirá el partido EN VIVO en TV a través de su señal

Link: Siga el minuto a minuto del partido en el Gamecast de la página oficial de la Dimayor

Cortesía de Dimayor

