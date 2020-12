¡Regresa a las pistas! Juan Pablo Montoya confirmó su presencia en icónica carrera para 2021

Encuentre más abajo cuándo Juan Pablo Montoya correrá las 500 millas de Indianápolis 2021.

¿Cuántos no madrugamos para ver a Juan Pablo Montoya? ¿Cuántas veces no vibramos cada vez que se subía a un auto? El próximo año, los colombianos volveremos a tener esa particular e indescriptible sensación.

El piloto Juan Pablo Montoya participará en la próxima edición de las 500 Millas de Indianápolis en las filas de la escudería Arrow McLaren. Así lo informó el equipo estadounidense a través de un comunicado oficial.

Montoya, bicampeón de la prueba en los años 2000 y 2015, manejará el tercer Chevrolet Arrow McLaren para formar equipo con el mexicano Patricio "Pato" O'Ward y con el sueco Felix Rosenqvist.

La última vez que Juan Pablo compitió en Indianápolis fue hace tres años. En aquel entonces (2017), cruzó la línea de meta en la sexta posición. Por eso, no ocultó su emoción de regresar por una revancha.

"Estoy muy emocionado de unirme a Arrow McLaren para las 500 millas de Indianápolis. Tengo una gran historia con McLaren desde mis días en la Fórmula Uno y estoy ansioso por hacer algo más en las 500 millas de Indianápolis del próximo año"

Por su parte, Sam Schmidt, copropietario de Arrow McLaren, afirmó estar "emocionado" por contar entre sus filas con "un piloto del calibre" de Montoya. Y es que el mejor piloto de la historia en Colombia y uno de los mejores de América Latina.

"Su experiencia elevará a todo el equipo, incluida a nuestra joven y talentosa alineación de Pato y Felix. Cuando piensas que sólo participó en la Indy 500 cinco veces y la ganó dos, eso es impresionante"

Eso sí, para ver en acción a Juan Pablo Montoya, los amantes del automovilismo y seguidores del piloto colombiano debemos esperar hasta el próximo 30 de mayo de 2021 cuando se enciendan los motores para las 500 millas de Indianápolis.

Juan Pablo Montoya correrá las 500 millas de Indianápolis 2021 con la la escudería Arrow McLaren

Archivo Getty Images

VEA AQUÍ MÁS INFORMACIÓN DE COLOMBIA Y EL MUNDO.

Siga aquí a Publimetro en Google News