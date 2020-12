¡Fin del debate! Cristiano Ronaldo le ganó el duelo a Messi en el Camp Nou

CHAMPIONS LEAGUE | Goles de Juventus vs Barcelona en Camp Nou 3-0 con doblete de Cristiano Ronaldo

¿Quién es mejor? La historia juzgará. Pero en el presente, Cristiano Ronaldo se quedó con el esperado duelo entre el portugués y Lionel Messi por Champions. Fue en el duelo que enfrentó al Barcelona y la Juventus, en Camp Nou. Allí, la Vecchia Signora goleó por 3-0 al equipo culé con doblete de CR7.

Cierto, el primer penalti a favor de los bianconeros dejó muchas dudas. Una carga que para el árbitro fue ilícita de Sergiño Dest a Ronaldo hizo que Cristiano pusiera el primero en la ciudad condal. No obstante, más allá de la polémica, era la Juventus mucho mejor en los primeros 20 minutos. El gol hizo justicia en el trámite, pero no sin controversia.

"Cristiano Ronaldo" es tendencia porque marcó el primer gol del partido, para poner a ganar a la Juve 1-0 frente al Barcelona SIIIIIIUUUUUUUpic.twitter.com/B3uC2CRATC — ¿Por qué es tendencia? (@estendenciavzl) December 8, 2020

Cuando el Barcelona no se levantaba de ese mazazo, llegó otro gol que esta vez no dejó espacio a la duda. Allí, el protagonista fue Juan Guillermo Cuadrado, quien hizo lo que mejor le sale: asistir. Un pase del colombiano para Weston McKennie hizo que el estadounidense fusilara a Marc-André ter Stegen y pusiera el 2-0. Barcelona no reaccionaba.

El gol que acaba de hacer MCKENNIE 🇺🇸 para Juventus 🇮🇹 es una LOCURA!. pic.twitter.com/I7MFQ4cRmB — Enzo 🧉 (@Enzomancino15) December 8, 2020

En el esperado duelo Messi-Cristiano, la Pulga tuvo momentos de rebeldía y remató al arco en ocasiones, pero Gianluigi Buffon estuvo seguro. Para colmo, en la segunda mitad Ronaldo volvió a aparecer de penal, esta vez en uno que no dejó lugar a duda.

Gol de Cristiano Ronaldo, su segundo penal cobrado de la Noche frente al Barcelona de Messi 3×0 en el Camp Nou pic.twitter.com/l56od7r0nD — LISANDRO (@lisandro24velez) December 8, 2020

Con la goleada 3-0, la Juventus se trepó al primer lugar del grupo, con 15 puntos y mandó al Barcelona al copón de los segundos en el sorteo. Es decir, podría tocarle equipos como el Liverpool, el Manchester City, Chelsea o su peor pesadilla, el Bayern Múnich, en octavos de final.

Sin embargo, se hablará más de que Cristiano Ronaldo acabó con el debate: hoy es más que Messi.