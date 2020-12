Newell's vs. Lanús | EN VIVO ONLINE GRATIS Link y dónde ver en TV Fecha 6 Fútbol Argentino Copa Diego Maradona: alineaciones, canal y streaming

El link para Ver En Vivo Gratis NEWELLS vs LANÚS por la Fecha 6 de la Copa de la Liga Profesional Link Online lo encuentra más abajo.

Partidazo en el estadio Marcelo Bielsa. Aunque Newell's Old Boys ya está eliminado, Lanús tiene serias posibilidades de clasificar. Para ello necesita ganar. Hasta el momento, tiene siete puntos, detrás de Boca Juniors con nueve y Talleres de Córdoba con ocho.

Por eso, en caso de empate, tendrá un ojo puesto en el duelo que se lleva a cabo en el estadio Mario Alberto Kempes. Y es que necesitará que el Xeneize se imponga por más de tres goles sobre los hombres de Alexander Medina, teniendo en cuenta la diferencia de gol.

¿A quién le apostarías? Para este partido Mozzartbet Colombia paga 2.19 a Newell's Old Boys, 3.23 al empate, 3.13 si gana Lanús. Estas cuotas pueden variar. Para consultarlas entra a www.mozzartbet.com.co, donde también podrás encontrar toda su oferta deportiva.

Pero el granate no tendrá la vida fácil. Al frente están los leprosos quienes, si bien están últimos con cuatro unidades, no quieren finalizar en el fondo del Grupo D. Razón por la que limpiar su imagen y no dejar pisotear su dignidad es el gran objetivo.

Ver En Vivo Gratis NEWELLS vs LANÚS Copa Diego Maradona 2020 Link Online

Día: 6 de diciembre

Hora: 7:30 p.m. (Colombia) / 9:30 p.m. (Argentina)

Canal: TyC Sports transmitirá el partido EN VIVO en TV a través de su señal

Link: Siga el minuto a minuto del partido en el Gamecast de la página oficial de la Liga Profesional de Fútbol Argentino

¿Cuáles son las alineaciones de Newell's Old Boys vs Lanús para la Fecha 6 del Grupo D de la Copa de la Liga Profesional?

Consulte los titulares de Newell's Old Boys para enfrentar a Lanús en el estadio Marcelo Bielsa

Consulte los titulares de Lanús para enfrentar a Newell's Old Boys en el estadio Marcelo Bielsa

