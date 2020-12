¡Como todo un campeón! Astana despidió a 'Supermán' López con emotiva carta de agradecimiento

Encuentre más abajo cómo el Astana Pro Team despidió a Miguel Ángel López tras confirmarse su salida y llegada al Movistar Team.

Fin de una era. Luego de seis años, vistiendo y defendiendo los colores del Astana Pro Team, Miguel Ángel López dijo adiós. El colombiano va en busca de nuevos aires. Ahora, correrá en el Movistar Team.

Por eso, el equipo kazajo no dudó un segundo en dedicarle algunas palabras. A través de un comunicado emitido en su página web oficial y redes sociales, la escuadra le agradeció por todo lo que hizo.

"Han sido seis años geniales y el equipo se lo quiere agradecer a Miguel Ángel López. Le deseamos lo mejor y éxito en su carrera y en su vida. ¡Nos vemos en las carreteras, Supermán!"

De igual manera, recordaron la evolución y crecimiento del nacido en Pesca. Eso sí, también hicieron énfasis en algunos altibajos que padeció el corredor. No obstante, rescataron cómo se sobrepuso a ellos.

🫂It has been a great six years and the team wants to thank Miguel Angel and wishes him all the best for his career and life.

🗞️https://t.co/Df9APHevTr

See you on the road, @SupermanlopezN!#AstanaProTeam pic.twitter.com/dye1W02MT4

— Astana Pro Team (@AstanaTeam) December 4, 2020