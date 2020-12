Siete días después de su muerte, Pelé dedicó una conmovedora carta a Diego Maradona

Encuentre más abajo la emotiva carta de Pelé a Maradona que le está dando la vuelta al mundo.

Continúan las reacciones y homenajes ante la muerte de Diego Armando Maradona. La partida del astro argentino, considerado por algunos como el mejor de la historia, ha dado de qué hablar.

Por eso, siete días después, Edson Arantes do Nascimento 'Pelé' volvió a pronunciarse. En esta ocasión, mediante una emotiva y conmovedora carta que arrugó los corazones de todos los amantes del fútbol.

Instagram @pele

El exfutbolista brasileño de 80 años expresó que Maradona "fue un genio que encantó al mundo". Asimismo, dejó claro que "sería mejor si pudiéramos compararnos y pasáramos a admirarnos más".

Infortunadamente, Pelé y Maradona no coincidieron en los terrenos de juego, pero durante décadas mantuvieron una rivalidad mediática. Eso sí, siempre se demostraron admiración y cariño mutuo.

¿Cuál fue la emotiva carta de Pelé a Maradona que se publicó en redes sociales?

"Ya pasaron siete días desde que partiste. Muchas personas adoraban compararnos durante toda la vida. Fuiste un genio que encantó al mundo. Un mago con el balón en los pies. Una verdadera leyenda. Pero por encima de todo eso, para mí siempre serás un gran amigo, con un gran corazón. ⠀

Hoy sé que el mundo sería mucho mejor si pudiéramos compararnos menos unos a otros y pasáramos a admirarnos más. Por eso, quiero decir que eres incomparable. ⠀

Tu trayectoria fue marcada por la honestidad. Siempre declaraste tus amores y desamores a los cuatro vientos. Tu forma particular enseña que tenemos que amar y decir 'te amo' muchas más veces. Tu partida rápida no me dejó decírtelo, entonces apenas te lo escribo: yo te amo, Diego. ⠀

Mi gran amigo, muchas gracias por todas nuestras jornadas. Un día, allá en el cielo, vamos a jugar juntos en el mismo equipo. Y va a ser la primera vez que lance los puños al aire, no para festejar un gol, sino para poderte dar un abrazo"

VEA AQUÍ MÁS INFORMACIÓN DE COLOMBIA Y EL MUNDO.

Siga aquí a Publimetro en Google News.