Video de todos los goles de la Champions hoy 2 de diciembre | FECHA 5

GRUPO E

Krasnodar 1-0 Rennes

La contundencia hizo la diferencia. En un partido de ida y vuelta, con opciones para ambos equipos y donde los guardametas fueron figuras, el local se llevó la victoria gracias a una anotación de Marcus Berg. Con dicho resultado, Krasnodar aseguró su cupo para Europa League.

Sevilla 0-4 Chelsea

Permiso que llegó Giroud. En uno de los partidos que pintaba más parejo en la previa, el delantero de los blues, Olivier Giroud, pisó fuerte. El francés se vistió de héroe y con un poker, no solo le dio la victoria al Chelsea, sino que además le aseguró el primer lugar en el Grupo E.

GRUPO F

Brujas 3-0 Zenit

¿Darse por vencido? Brujas no conoce esas "tres palabras". Además de hacer respetar su casa, goleó y dejó claro, en la última fecha, le peleará a Lazio el cupo a octavos de final. Charles De Ketelaere, Hans Vanaken y Noa Lang mantienen con vida al equipo belga. ¡Ojo con la sorpresa!

Borussia Dortmund 1-1 Lazio

Fuerzas parejas en el Signal Iduna Park. Sin Haaland, el Dortmund no pudo con la Lazio y apenas empataron a un gol. La cuenta la abrió Raphael Guerreiro, pero el de siempre, Ciro Immobile, terminó empatándolo.

GRUPO G

Ferencváros 0-3 Barcelona

Sin Messi, pero con buen juego. Así se presentó el conjunto culé en el Puskás Arena. Expresando su poderío y superioridad con relación a la cenicienta del grupo, le bastaron 30 minutos para liquidar el partido. Antoine Griezmann, Martin Braithwaite y Ousmane Dembélé fueron los autores de los goles.

Juventus 3-0 Dinamo Kiev

La Juventus dijo presente y definirá el grupo G en Camp Nou. Con goles de Chiesa, Cristiano Ronaldo y Álvaro Morata, el conjunto italiano superó al Dinamo de Kiev sin despeinarse.

GRUPO H

Istanbul Basaksehir 3-4 Leipzig

El mejor partido de la jornada se vivió en Estambul. Allí, los alemanes dominaron, pero casi tropiezan cuando el campeón turco levantó un 3-1 y lo puso 3-1. Al final, un gol del noruego Alexander Sorloth le dio el triunfo al Leipzig, que rematará la fase de grupos como local.

Manchester United 1-3 PSG

Acá está el subcampeón. París Saint-Germain reavivó el sueño en el teatro de Old Trafford, a ritmo de samba. Con goles de Neymar (2) y Marquinhos, el PSG se quedó con una enorme victoria ante el Manchester, que encontró el empate por vía de Marcus Rashford.

