¡Inédito! Capitán de Alemania reveló qué se dijeron con Maradona en la final del Mundial de 1986

Encuentre más abajo la inédita conversación que el capitán de la selección de Alemania tuvo con Diego Armando Mardona en la final del Mundial de México 1986.

La muerte de Diego Armando Maradona revolucionó el mundo y no es para menos. Uno de los mejores futbolistas de la historia nos dijo 'adiós'. Homenajes, mensajes, anécdotas y más han salido a la luz pública.

Es el caso de Karl-Heinz Rummenigge, actual presidente del Bayern Múnich. En entrevista con la Bundesliga, le dedicó algunas palabras al argentino. Asimismo, recordó un episodio de la final del Mundial de 1986.

"Creo que nos ha afectado de la misma manera tanto a quienes lo conocieron como a los que no. Me sorprendió bastante cuando escuché que había muerto de un ataque al corazón. Estábamos todos muy tristes. Lo conocí en la Serie A de Italia cuando él jugaba en el Napoli y yo en el Inter de Milán. Y luego en el partido más importante que jugué contra él: la final de 1986 del Mundial entre Alemania y Argentina en la Ciudad de México ante 120.000 espectadores"

Allí, reveló qué se dijeron previo al pitazo inicial en México. Recordemos que, en aquel entonces, Rummenigge era el capitán de la selección de Alemania. De igual manera, Maradona portaba la cinta en Argentina.

"Él era el capitán de Argentina y yo era el capitán de Alemania. Recuerdo que antes del saque inicial fui a la línea media, él me sonrió y pensé: está cohibido. Y luego le dije en italiano, 'no estamos aquí para darte un juego fácil. Alemania no será un rival agradable para ti hoy'. El partido fue muy bueno, 2-2 hasta poco antes del final cuando lamentablemente nos hicieron el tercer gol"

Por último, recomendó a todos los seguidores y amantes de Diego Armando Maradona, ver su documental. Según expresó Karl-Heinz Rummenigge es una obra maestra y vale la pena de principio a fin.

"Diego tuvo un torneo sobresaliente y fue el mejor jugador, sin dudas. Salió de la cancha mereciéndose ser el mejor del Mundial. Me acordé mucho de él cuando anunciaron su muerte. Y pensé que era una buena persona. Sé que mientras jugaba al fútbol era la persona más feliz del mundo. Solo puedo recomendar a la gente que vea el documental sobre él. Nunca había visto uno más honesto y mejor que el de Diego Maradona"

Diego Armando Mardona en la final del Mundial de México 1986 fue una de las grandes figuras en la victoria de Argentina 3-2 sobre Alemania

Archivo Getty Images

VEA AQUÍ MÁS INFORMACIÓN DE COLOMBIA Y EL MUNDO.

Siga aquí a Publimetro en Google News.