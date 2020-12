VIDEO | ¡LOCURA! La acción más extraña de la quinta jornada de Champions League se vivió en Moscú

Encuentre más abajo el video de la extraña acción que se presentó en medio del partido Lokomotiv Moscú vs RB Salzburgo en Champions League 2020/21.

Champions League siempre ha sido y será sinónimo de buen fútbol. Allí, solo participan los mejores clubes de Europa. Por eso, la acogida entre los amantes del deporte rey es enorme.

Sin embargo, también hay espacio para acciones bastante curiosas. Prueba de ello fue lo vivido en la RZD Arena en el marco del partido entre Lokomotiv Moscú y el RB Salzburgo.

A pesar de que las miradas se las robó el excelente planteamiento de la visita, que le permitió ganar con un contundente 1-3, hubo un suceso que también encendió los flashes.

En el descuento del local por intermedio de Antón Miranchuk, para el 1-2 parcial a falta de 12 minutos para el final, el guardameta Cican Stanković tomó el balón entre sus brazos.

En su afán por ir en busca del empate, los futbolistas del Lokomotiv fueron por la pelota. No obstante, el golero se apropió de ella, no la soltó y todos terminaron en el fondo del arco.

Jugadores del Lokomotiv, jugadores del Salzburgo, el árbitro, todos estaban adentro del área. Eso sí, muy pocos se salvaron de ser amonestados. El central mostró cuatro amarillas.

Vladislav Ignatyev, André Ramalho, Murilo Cerqueira y Cican Stanković vieron la cartulina amarilla. Por fortuna, no pasó a mayores y todo continuó sin problema.

Anton Miranchuk buries a penalty for Lokomotiv Moscow vs RB Salzburg, then ‘keeper Chicano Stankovic refuses to give the ball back. Free for all ensues. Multiple players booked. Surely there’s a better way of sorting this out? pic.twitter.com/PN53JQebnz

— Danny Armstrong (@DannyWArmstrong) December 1, 2020