Una futbolista española se negó a homenajear a Maradona

Paula Dapena, de 24 años y jugadora del club Viajes Interrías FF (tercera división femenina española), se negó a homenajear a Diego Maradona en un amistoso contra el Deportivo de La Coruña (primera división) en Abegondo, con victoria para las segundas por 10-0 en partido amistoso.

Mientras sus compañeras y sus adversarias se mantuvieron en línea, de pie, para guardar un minuto de silencio en homenaje a la leyenda del fútbol, Paula Dapena estuvo sentada y dando la espalda a las tribunas, en el sentido contrario a sus compañeras, como gesto visible de disconformidad.

"Por las víctimas no se guardó un minuto de silencio, entonces, obviamente no estoy dispuesta a guardar un minuto silencio por un maltratador y que no se haga por las víctimas", explicó posteriormente la futbolista al diario web gallego Pontevedra Viva, aludiendo al reciente Día Internacional por la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres (25 de noviembre), que no motivó ningún gesto similar.

Paula Dapena reprocha a Maradona su trato hacia las mujeres y había anunciado que iba a realizar un gesto para plasmar su desacuerdo, tras conocer que iba a celebrarse ese minuto de silencio.

Reconoció las "cualidades y habilidades futbolísticas espectaculares" del astro argentino, pero dice que "no se le puede perdonar todas las barbaridades que cometió "fuera de los terrenos de juego. "Para ser jugador, hay que ser primero persona y tener unos valores más allá de las habilidades", señaló.

LA SONRISA DE ICARDI

Su gesto recordó al del atacante argentino Mauro Icardi, quien durante un acto de homenaje que su club, el PSG francés, rindió a Diego Maradona durante el entrenamiento del jueves pasado, se mostró sonriente, contrastando visiblemente con el rostro contrito de sus compañeros.

La foto mostraba a todo el plantel de primera división del equipo francés con la bandera argentina sostenida en el centro por Ángel Di María y Mauro Icardi y la camiseta número 10 de Diego en manos de Leandro Paredes. "Hasta siempre, Diego", fue el epígrafe que acompañó la publicación.

El gesto de Icardi provocó una gran cantidad de comentarios en redes sociales criticando al delantero. De todos modos, hubo quien lo defendiera, recordando que en algún momento Maradona lo llamó “traidor” por quitarle la mujer a su amigo Maxi López. De hecho, en Argentina se usa el verbo “icardear” para referirse al que se mete con la esposa de un amigo.