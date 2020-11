La emotiva despedida de la hija de Maradona a su padre en Instagram que sensibiliza hasta las lágrimas

La muerte de Diego Armando Maradona sigue siendo la noticia del planeta. Conforme pasan las horas, el mito se hace más grande y no paran las palabras de agradecimiento al mejor futbolista de la historia. Sin embargo, ninguno tan sentido como el que hizo la hija del eterno 10, Dalma Maradona.

En su cuenta de Instagram, un día después de sepultar a su padre, Dalma le dio unas sentidas palabras acompañada de una icónica foto cuando Diego jugaba en el Napoli.

"Siempre le tuve muchísimo miedo a mi muerte, pero hoy ya no … Porque se que ese va a ser el momento que voy a volver a verte y abrazarte de nuevo! Ya te extraño pa! Voy a aguantar acá, sin esa parte de mi corazón que te llevaste ayer con vos ! Como me pediste siempre ,voy a cuidar de la jabru y tu pompón preferido PORQUE VOS SIEMPRE DÁNDOME RESPONSABILIDADES IMPOSIBLES DESDE QUE TENGO USO DE RAZÓN! Te voy a amar y defender toda mi vida porque te agradezco la vida compartida! Estoy destruida pero voy a salir adelante! Espérame ahí.

Ya nos vamos a ver, mientras voy practicando Y COMO ES EL para que cuando te vea la volvamos a cantar juntos a los gritos… Bueno… Vos en realidad cantando hermoso y yo a los gritos! Te amo papá! Te voy a amar y defender toda mi vida! Y si tu nieta te quiere llamar por videollamada como hacían, me voy a morir por dentro, pero quédate tranquilo que le voy a contar exactamente quien fuiste, quien sos y quien vas a ser para siempre! Igual ya te ama. Porque tenías eso… No hacía falta mucho para amarte…

Junto mis pedazos y no me imagino como va a ser mi vida sin vos… NO PUEDO… Pero acá estoy con el mejor marido del mundo y una hija que me va a obligar a salir adelante! La vida es un ratito asi que nos vemos pronto! Te llevo margaritas para decorar tus medias de jugador y por favor volveme a mirar con ese amor que se ve en la foto! Te amo para siempre".

Diego Armando Maradona fue padre de Dalma y Giannina en Nápoles, ciudad donde ganó dos scudettos en la década del 80.