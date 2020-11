El mejor gol que hizo Diego Armando Maradona se lo anotó al Pereira

VIDEO | El mejor gol que hizo Diego Armando Maradona se lo anotó al Deportivo Pereira, en Colombia

Mucho se ha hablado del gol de Diego Armando Maradona a los ingleses en el Mundial de México 1986. Fue en los cuartos de final, en años que todavía estaba fresca la guerra de las Malvinas, donde murieron miles de argentinos a manos de los ingleses. Por eso, para la Albiceleste fue un partido aparte que se consagró con ese gol inmortal a Peter Shilton.

Sin embargo, aunque para la historia del fútbol mundial ese haya sido el mejor gol de todos los tiempos, para el propio Diego Armando Maradona no lo fue. Para el 'Pelusa' el mejor tanto lo marcó en Colombia, en un partido amistoso ante el Deportivo Pereira, en la Perla del Otún.

Lo confesó en el programa "Sin Cassette" con Pablo González, de TyC Sports. Allí, Maradona se sinceró y dijo que su mejor gol fue al Pereira y allí contó la anécdota. El Diego no iba a disputar ese partido amistoso con Argentinos Juniors, pero de no hacerlo no le hubieran pagado el dinero al equipo argentino.

VIDEO | El mejor gol que hizo Diego Armando Maradona se lo anotó al Deportivo Pereira, en Colombia

Por eso, aunque no estaba en condiciones físicas, terminó jugando un rato. Maradona tenía el dedo gordo del pie izquierdo hinchado y negro, por eso le llamaba "El dedo de Pelé". Antes del juego, el médico lo infiltró y así pudo desplegar toda su magia en Colombia.

Maradona tomó la pelota en la mitad de la cancha y fue dejando rivales botados, quienes para él querían darle patadas y no podían. Cuando dejó al arquero burlado con su gambeta, una foto de un diario pereirano retrató ese momento con Maradona anotando y los defensores del Grande Matecaña desparramados.

Las imágenes de aquel gol permanecen a blanco y negro, con poca nitidez, pero pudo quedar para la posteridad. Se fue Diego Armando Maradona, pero quedó su obra y esa nunca morirá.