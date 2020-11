Zlatan Ibrahimovic explota contra el videojuego FIFA

El futbolista sueco, Zlatan Ibrahimovic, está molesto con el videojuego FIFA debido a que cree que están lucrando con su imagen sin su autorización.

"¿Quién dio permiso a FIFA EA Sports para usar mi nombre y mi rostro?¿Fue la Fifpro? No soy consciente de ser miembro de Fifpro y, si lo soy, me pusieron allí sin ningún conocimiento real a través de una maniobra extraña. Y seguro que nunca autoricé a FIFA o Fifpro para ganar dinero usándome”, publicó en Twitter.

Chivas quiere jugar el Clásico nacional con público

Julio César Chávez Jr. confirma nuevo rival para su pelea del fin de semana

Ahí no terminó el reclamo de Zlatan y aseguró que investigará lo sucedido ya que alguien está ganado dinero con su nombre.

Somebody is making profit on my name and face without any agreement all these years.

Time to investigate — Zlatan Ibrahimović (@Ibra_official) November 23, 2020

Algunos usuarios de Twitter lo trollearon señalando que no importaba si ya no aparecía en el juego creado por EA Sports, ya que su nivel no era tan alto como antes; mientras que otros lo cuestionaron sobre su declaración de que no sabía nada ya que ha dado entrevistas hablando sobre el FIFA y hasta hay imágenes posando con tarjeta de juego.

I’m sorry but you didn’t know? There are literally dozens of your interviews online talking about FIFA games and correct me if I’m wrong, but is this not you here holding a @EASPORTSFIFA in game card? @Ibra_official pic.twitter.com/CAwJnF33uC — Giannis Triantafyllidis (@giannis30fyl) November 23, 2020