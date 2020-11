Antoine Griezmann afirma que Lionel Messi está a muerte con él

El delantero francés del FC Barcelona, Antoine Griezmann, descartó cualquier tipo de polémica con Lionel Messi, el cual "sabe" que le tiene "mucho respeto" y que cuando llegó al club le dijo que estaba "a muerte" con él, aunque sí le confesó su malestar por el rechazo a haberlo hecho el año anterior cuando decidió finalmente quedarse en el Atlético de Madrid.

#ReciclamaníaEvoluciona, ¡nunca fue tan fácil reciclar!

"Leo sabe muy bien que le tengo mucho respeto, que le veo como un ejemplo y que aprendo de él. Le dije que no tengo nada que ver con ellos", expresó Griezmann en el programa 'Universo Valdano' de Movistar+ en relación a las palabras que habían dicho su Eric Olhats, su ex representante, y uno de sus tíos, dejando caer que no estaba a gusto con el argentino.

Julio César Chávez Jr. confirma nuevo rival para su pelea del fin de semana

Se definen los horarios para la liguilla del Guard1anes 2020

El internacional, con ganas de hablar para "poner las cosas en su sitio", indicó también sobre su llegada al Barça la pasada temporada que habló con el '10'. "Me dijo que cuando yo rechacé venir el primer año le jodió porque había hecho comentarios públicos sobre mí, pero que desde que estaba en su equipo iba a muerte conmigo y es lo que noto cada día", se sinceró.

"A veces se pasan con las críticas. No se está viendo al mejor Griezmann, pero se necesita la ayuda de todo el mundo. Cuando se pierde se habla de mi primero y a ver qué pasa porque como yo no hablo, soy una diana fácil", lamentó.