DEPORTIVO PEREIRA vs INDEPENDIENTE MEDELLÍN | En Vivo Online Gratis Link Octavos de Final Copa Betplay Dimayor

Este es un camino a la ilusión y deben aprovecharlo. Deportivo Pereira y Deportivo Independiente Medellín decepcionaron en la Liga Betplay Dimayor, pero les queda la Copa. Allí están a cuatro eliminatorias del título y meterse en la Copa Libertadores del próximo año.

Para el Poderoso de la Montaña no es una ilusión menor. El año anterior, en medio de un campeonato mediocre, Independiente Medellín salvó la ropa al ser campeón de la Copa. No obstante, no aprovechó su participación internacional y terminó defraudando en la Copa Libertadores.

Por eso, busca revancha y este es el método que le queda. El juego será a partido único en el estadio Hernán Ramírez Villegas de Pereira.

Ver En Vivo Online DEPORTIVO PEREIRA vs INDEPENDIENTE MEDELLÍN Gratis Link Octavos de final Copa BetPlay 2020 hora y dónde ver en TV

Día: 19 de noviembre

Hora: 3:00 p.m. (Hora de Colombia)

Canal: Sin transmisión por televisión

Radio: Haga clic acá para escuchar la transmisión radial

Link: Siga el minuto a minuto del partido en el Gamecast de la página oficial de la Dimayor

¿Cuáles son las alineaciones de Deportivo Pereira vs Independiente Medellín para los octavos de final de la Copa BetPlay 2020?

Consulte los titulares de Deportivo Pereira para enfrentar al Deportivo Independiente Medellín en el estadio Hernán Ramírez Villegas

Consulte los titulares de Deportivo Independiente Medellín para enfrentar al Deportivo Pereira en el estadio Hernán Ramírez Villegas

