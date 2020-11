Titular de Ecuador vs Colombia por la Fecha 4 de las Eliminatorias Sudamericanas Qatar 2022 (Confirmada)

Alineación titular de Ecuador vs Colombia (Confirmada) | Eliminatorias Sudamericanas Qatar 2022 (Conmebol Fecha 4)

La Tricolor ecuatoriana en Quito no suele dejar títere con cabeza y no quiere que este partido, ante Colombia, sea la excepción. Sin embargo, hay atenuantes que hacen que el equipo que dirige Gustavo Alfaro no presente su once estelar en la casa de la Liga Deportiva Universitaria.

Seis positivos por COVID-19 en las últimas horas le complicaron las cosas a Alfaro. Entre ellos cayó Enner Valencia, el delantero más picante que tiene la Tricolor y que no estará disponible para el duelo ante Colombia. Los otros contagiados no eran habituales titulares.

No obstante, la baja de Carlos Gruezo por acumulación de tarjetas amarillas también es sensible en el equipo que viene de ganar en La Paz. Con tantas ausencias, el rompecabezas de Ecuador es bastante grande.

Sin embargo, las garantías pasan por nombres consolidados. En el arco, el largo Alexander Domínguez defenderá una vez más el pórtico tricolor. En la línea defensiva, la presencia del lateral izquierdo del Villarreal, Pervis Estupiñan, es una fija. Junto a él, por el otro costado estará Pedro Pablo Perlaza, mientras que los centrales serán Robert Arboleda y Xavier Arreaga.

En el centro del campo, por bandas debieran jugar Moisés Caicedo y Adolfo Muños. En el medio, la marca pasará por Jeghson Méndez, mientras que Ángel Mena será el encargado en construir juego.

Adelante, Junior Sornoza apunta a titular, aunque Renato Ibarra todavía cuenta con alguna opción. Mientras tanto, Michael Estrada será el delantero centro confirmado del equipo de Alfaro.

(4-4-2)

Arquero: Alexander Domínguez.

Defensas: Pedro Pablo Perlaza, Robert Arboleda, Xavier Arreaga y Pervis Estupiñan.

Mediocampistas: Moisés Caicedo, Jeghson Méndez, Ángel Mena, Adolfo Muñoz.

Delanteros: Junior Sornoza, Michael Estrada.