Clasificación de la etapa 17 de La Vuelta a España 2020 (Actualizada) | Resultados, ganador, tiempos, campeón

Roglic vs. Carapaz, Carapaz vs. Roglic. El duelo que se robó las miradas desde la primera jornada de La Vuelta a España, hoy escribió otro capítulo en su historia. Y es que se definía el campeón.

Desde el pedalazo inicial se sintió la tensión. A pesar de que el esloveno llegaba con una ventaja de 45 segundos sobre el ecuatoriano en la clasificación general, el perfil de la etapa 17 invitaba a dar el golpe.

Aunque sobre el kilómetro 49 hubo un ascenso de primera categoría, nadie atacó. Fue así como quedó en evidencia que guardarían energías para el premio fuera de categoría cerca de la meta.

Mientras ese momento llegaba, se presentaron algunas fugas. Un grupo de 35 corredores, donde figuraba el colombiano Sergio Luis Henao (UAE Team Emirates), tomó una ventaja de más de tres minutos sobre el pelotón.

