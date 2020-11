VIDEO | Desgarrador testimonio de Jackeline Rentería tras ser víctima de robo por jóvenes armados

Encuentre más abajo el video con el fuerte testimonio de Jackeline Rentería tras ser víctima de un asalto junto con su esposo e hija.

Para nadie es un secreto que la inseguridad en Cali es cada vez mayor. Infortunadamente, día a día, se confirman hechos sobre robos, asaltos y demás. Y nuestros deportistas no han sido ajenos a ellos.

A través de las redes sociales, específicamente en Twitter y Facebook, Jackeline Rentería contó su testimonio tras ser víctima de un robo mientras se encontraba con su esposo y su hija.

"Hola. Solamente quiero hacer, no una denuncia pública, sino un llamado de consciencia a todos esos jóvenes que están lastimando y perdiendo el tiempo no solo en nuestra ciudad (Cali), sino a nivel nacional. Hace menos de 20 minutos, nos asaltaron con mi esposo en nuestro vehículo. Veníamos bajando sobre la Carrera 44, dos cuadras antes de llegar a la Calle Quinta"

"Es triste, pero no por los objetos materiales que nos arrebataron en ese momento. Es el dolor y el susto y miedo que nos ocasionaron dos o tres jóvenes en motocicletas. Venían con armas de fuego, se acercaron por las ventanillas y yo cargaba a mi hija de tan solo 20 meses. Tuve mucho temor. A mi esposo le quitaron la cadena, los celulares, el reloj. La verdad es muy duro"

"Estaba con mi hija y sentir esa arma sobre nosotras fue increíble. Les hago un llamado de atención a los jóvenes para que no pierdan el tiempo de esta manera. No sigan causando daño. No solo es lo material, sino también lo que nos pueden arrebatar. Gracias a Dios no pasó a mayores y no tuvimos ningún tipo de herida ni nada en general, pero las emociones duelen"

Eso sí, la doble medallista olímpica no desaprovechó la oportunidad para enviar un mensaje de consciencia, dirigido a los jóvenes que no aprovechan las oportunidades y afectan al país.

"Duele saber que en nuestro país hay muchas oportunidades y que los escenarios deportivos están abiertos para que vayan y sean mejores personas. No se ocupen en quitarle las cosas a las personas que han trabajado para conseguirlas y que además los amedrenten con armas de fuego y más teniendo una bebé en los brazos. Les pido que esto cambie y que no siga pasando"

"Me duele porque fueron jóvenes que deberían estar haciendo otra actividad legal en sus casas, en sus familias o en sus ciudades. Sin embargo, en lugar de eso, hacen lo que hacen y dañan todo. Triste"

Jackeline Rentería ganó medallas de bronce en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008 y Londres 2012

