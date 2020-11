REAL MADRID vs INTER DE MILÁN Gratis | En Vivo Online Link Fecha 3 Champions League

Ver En Vivo Online REAL MADRID vs INTER DE MILÁN Gratis Link Online ESPN hora y dónde ver en TV Fecha 3 Champions League: alineaciones, canal y streaming

Es una final. Así definió Zinedine Zidane el partidazo del martes entre Real Madrid e Inter de Milán en el estadio Alfredo Di Stefano. Allí, los merengues se juegan más que tres puntos. También se juegan la posibilidad de seguir con vida en el torneo que es de ellos por excelencia: la Champions League.

Por eso, Zizzou pone lo mejor que tiene en el partido trascendental. Al parecer, el francés ya encontró su tridente, con la vuelta de Eden Hazard ya recuperado de sus molestias físicas. Junto al belga estará el inagotable Karim Benzema y el renacido Marco Asensio, quien parece encontró su nivel.

Por el lado del Inter, todos son problemas para Antonio Conte. El DT no podrá contar con su as de espadas, Romelu Lukaku, quien no alcanzó a recuperarse de una lesión. Por lo que el punta de lanza será Lautaro Martínez, que hace cinco partidos que no consigue anotar.

Ver En Vivo Online REAL MADRID vs INTER DE MILÁN Gratis Link Online ESPN hora y dónde ver en TV

Día: 3 de noviembre

Hora: 3:00 p.m. (Hora de Colombia)

Canal: ESPN transmitirá el partido EN VIVO en TV a través de su señal

Link: Siga el minuto a minuto del partido en el Gamecast de la UEFA

¿Cuáles son las alineaciones del Real Madrid vs Inter de Milán por la Fecha 3 de la Champions League?

Consulte los titulares del Real Madrid para enfrentar al Inter de Milán en el estadio Alfredo Di Stefano

Consulte los titulares del Inter de Milán para enfrentar al Real Madrid en el estadio Alfredo Di Stefano

