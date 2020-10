MILLONARIOS vs. ATLÉTICO NACIONAL | En Vivo Online Gratis Link Fecha 17 Liga Betplay

Ver En Vivo Gratis MILLONARIOS vs ATLÉTICO NACIONAL Link Online WIN Sports + continúe más abajo.

Si hay un partido que llega en una fecha incómoda es este. No por el calendario en sí, sino por los momentos de ambos conjuntos. Por un lado, los albiazules requieren no menos de un remate perfecto de campeonato para soñar con ingresar a los ocho. Incluso ganando los cuatro partidos que le restan, no tiene garantizado que así sea.

Para colmo, el juego encuentra al conjunto de Alberto Gamero en medio de la llave sudamericana contra el Deportivo Cali. Tras la derrota en la ida, ahora el DT debe decidir entre ir por la heroica en la Liga Betplay, o buscar la remontada en Palmaseca. De la decisión que tome dependerá la nómina titular que ponga en cancha.

Por su parte, Atlético Nacional no es garantía de nada en la liga y tampoco en la Copa Sudamericana. En la misma situación que Millonarios, los paisas viajarán a Uruguay luego del clásico en El Campín. No obstante, aunque hoy esté en zona de clasificación, no le sobra ahorro alguno para ceder puntos ante los embajadores.

Ver En Vivo Gratis MILLONARIOS vs ATLÉTICO NACIONAL Link Online WIN Sports +

Día: 31 de octubre

Hora: 6:00 p.m. (Hora de Colombia)

Canal: WIN+ transmitirá el partido EN VIVO en TV a través de su señal

Link: Siga el minuto a minuto del partido en el Gamecast de la página oficial de la Dimayor

¿Cuáles son las alineaciones de Millonarios vs Atlético Nacional para la Fecha 17 de la Liga BetPlay 2020?

Consulte los titulares de Millonarios para enfrentar a Atlético Nacional en el estadio El Campín

Consulte los titulares de Atlético Nacional para enfrentar a Millonarios en el estadio El Campín

¿A quién le apostarías? Para este partido Mozzartbet Colombia paga 2.23 a Millonarios, 3.13 al empate, 3.48 si gana Atlético Nacional. Estas cuotas pueden variar para consultarlas entra a www.mozzartbet.com.co, donde también podrás encontrar toda su oferta deportiva.