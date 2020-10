¡Resistiré! Carapaz aguantó el día malo del Ineos y mantiene el pulso con Roglic

Así quedó la etapa 11 de LA VUELTA A ESPAÑA 2020 de Alta Montaña (Primoz Roglic, Richard Carapaz, Esteban Chaves)

La Vuelta está más buena que nunca. Luego de dos etapas planas, aunque una de ellas la ganó Primoz Roglic, volvió la montaña y volvió con toda su imponencia. Cuatro puertos de primera categoría y uno de tercera pusieron a prueba las piernas de todos los ciclistas. Este sábado, llegando a los Lagos de Somiedo, la resistencia fue la carta ganadora.

El pelotón se desentendió de una fuga que no causaba mayor peligro en la tabla general. No obstante, siempre los tuvo a dos o tres minutos de diferencia, esperando cazarlos en el último ascenso, el más duro del día. Entre los favoritos, durante el recorrido no se atacaron hasta los últimos metros.

Las malas noticias corrieron por Esteban Chaves. El colombiano pinchó antes del ascenso final y quedó descolgado, sin poder recuperar el ritmo del pelotón y perdiendo segundos valiosos.

En cuanto a la clasificación de la montaña, Guillaume Martin sí se aventuró a ganar puntos valiosos y así lo recogió.

Adelante, el equipo Ineos era el que ponía el ritmo fuerte, desgastando al Jumbo Visma. La estrategia de los británicos era dejar a Roglic lo más solo posible, mientras apoyaban a su capo, Richard Carapaz.

Sin embargo, el desgaste lo fue pagando y cuando explotó Andrey Amador, el ecuatoriano se quedó solo y en desventaja. En cambio, el Jumbo llegó casi completo a los kilómetros finales.

En la lucha por la etapa, Marc Soler y David Gaudu se escaparon y definieron la etapa entre ellos. Al final la victoria quedó en manos del ciclista francés del Groupama FDJ. En el pelotón, los grandes favoritos llegaron con el mismo tiempo.

🇫🇷 David Gaudu (Groupama FDJ) 🇪🇸 Marc Soler (Movistar Team) – a 4″ 🇦🇺 Michael Storer (Team Sunweb) – a 52″ 🇬🇧 Mark Donovan (Team Sunweb) – a 52″ 🇫🇷 Guillaume Martin (Cofidis) – a 55″ 🇷🇺 Alexander Vlasov (Astana) – a 58″ 🇮🇪 Dan Martin (Israel Start-Up Nation) – a 1' 03″ 🇪🇸 Enric Más (Movistar Team) – a 1' 03″ 🇪🇨 Richard Carapaz (Ineos Grenadier) – a 1' 03″ 🇸🇮 Primoz Roglic (Jumbo Visma) – a 1' 03″