VIDEO | ¡Muy bien, Chavito! Esteban Chaves estuvo atento, no tuvo problemas y sueña con La Vuelta

Encuentre más abajo cómo quedó la Clasificación etapa 9 de La Vuelta a España 2020.

Luego de varias etapas con la montaña como gran protagonista, llegó el turno de los embaladores en La Vuelta a España. Entre B.M. Cid Campeador. Castrillo del Val y Aguilar de Campoo, no hubo ni un solo ascenso.

Por eso, se esperaba que todo terminara en un apasionante sprint final. Sin embargo, antes de ese momento de película, hubo una fuga. Allí, figuró uno de los colombianos que buscaba la gloria.

Se trató de Juan Felipe Osorio (Burgos-BH) quien, en compañía de Aritz Bagües (Caja Rural), desde el pedalazo inicial voló. De hecho, alcanzó a conseguir una diferencia de más de dos minutos con relación al pelotón.

Pero con el paso de los kilómetros, dicha escapada fue reducida y controlada. A falta de 20 kilómetros, los ciclistas se reagruparon y era cuestión de que pasara el tiempo para ver quién se llevaría la victoria.

En definitiva, se cumplieron los pronósticos. El hombre que celebró fue Sam Bennett (Deceuninck-Quick Step), quien llegaba a esta jornada como el gran favorito y cumplió con las expectativas.

Pero hubo una decisión de última hora. Luego de haber analizado el sprint final, los jueces decidieron descalificar a Bennett por un doble empujón a uno de sus rivales. Pascal Ackermann (Bora Hansgrohe) fue el ganador.

🏁Etapa 9 | Stage 9 #LaVuelta20

🏆🇩🇪 PASCAL ACKERMANN @Ackes171

Ganador tras decisión de los jueces / Winner of the stage after the jury's decision https://t.co/0jlLGciXOo

— La Vuelta (@lavuelta) October 29, 2020