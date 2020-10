Video de todos los goles de la Champions League Hoy | Jornada 2, Miércoles 28 de octubre

Nunca puedes perdonar a un equipo histórico y con poderío. Ese fue el gran pecado que cometió el Krasnodar. A pesar de haberle jugado de igual a igual al Chelsea, no aprovechó las oportunidades y lo pagó bastante caro. Callum Hudson-Odoi, Timo Werner, Hakim Ziyech y Christian Pulisic sentenciaron el 0-4 en Rusia.

https://twitter.com/contragolpefc/status/1321535857443147781

Sevilla se complicó más de la cuenta con un gol con el Rennes de Francia, pero Luuk de Jong tuvo una y la mandó a guardar. Así, los hispalenses no le pierden pisada al Chelsea en la cima del grupo.

En un partido muy parejo por momentos, el Borussia Dortmund logró resolver la papeleta ante un aguerrido Zenit de San Petersburgo. Un penalti que anotó Jadon Sancho y el gol definitivo del de siempre, Erling Haaland, liquidaron un juego que revivió las esperanzas de los alemanes.

Como pocas veces sucede en el fútbol, en el estadio Jan Breydel hubo justicia. Aunque a los 14 minutos, el cuadro italiano se puso en ventaja por intermedio de Joaquín Correa, dando a entender que sería una tarea fácil, el equipo belga levantó cabeza, recompuso el camino, jugó de igual a igual y consiguió un merecido empate gracias al tanto de Hans Vanaken.

Con la ausencia de Cristiano Ronaldo, Lionel Messi asumió el protagonismo . El argentino fue el mejor socio de todos en los 90 minutos. Además de asistir a Dembélé para el 0-1, La Pulga anotó el 0-2 definitivo desde los once pasos. Capítulo aparte para Álvaro Morata, quien marcó tres tantos, pero el VAR se los anuló. Eso sí, las decisiones fueron acertadas.

En el duelo de cenicientas, Ferencváros y Dínamo de Kiev empataron a dos goles, en un juego en el que los ucranianos despilfarraron una ventaja de dos goles.

PSG rescató la ropa en Estambul ante el Basaksehir. El equipo parisino no jugó bien, dependió de Keylor Navas y encima se le lesionó Neymar en el primer tiempo. Sin embargo, cuando peor la pasaba, un doblete de Moisse Kean le hizo quedarse con los tres puntos en Turquía y reacomodarse en el difícil grupo H.

Manchester United pasó por encima de un desconocido Leipzig en Old Trafford. En el primer tiempo, el más parejo de los dos, Mason Greenwood aprovechó una jugada excelsa de Paul Pogba para anotar con solvencia. Ya en la segunda mitad, el ingreso de Marcus Rashford desniveló todo. El delantero marcó tres de los cinco goles decisivos, mientras que el otro lo hizo Anthony Martial.

Excellent from the three involved this. Fred — who’s done so well off the ball, and nullified Leipzig by doing exactly what he’s good at. Paul Pogba picks out a perfectly weighted ball for Greenwood who’s never missing once he’s there👑pic.twitter.com/hLoori75tR

— James (@jfsmith98) October 28, 2020