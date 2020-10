VIDEO | ¡Fuerza, Juan Sebastián! Después de varios días aislado, Cabal volvió a dar positivo por coronavirus

El pasado 18 de octubre se confirmó que Juan Sebastián Cabal, número uno en el ranking de dobles junto a su compatriota Robert Farah, dio positivo por coronavirus. Dicha noticia llegó justo un día después de haber perdido la final del ATP 250 de Cerdeña (Italia).

"A pesar de todos los cuidados que hemos tenido y de las recomendaciones que nos han dado y varias pruebas que hemos hecho durante estos meses de gira, di positivo para COVID-19", expresó Cabal, de 34 años, en un mensaje publicado en su cuenta de Instagram.

El Colombian Power, campeón de Wimbledon y del US Open en 2019, perdió aquella final con parciales de 3-6 y 4-6 frente al neozelandés Marcus Daniell y el austríaco Philipp Oswald.

Cabal manifestó que estaba aislado y "haciendo la cuarentena para evitar contagiar a alguien". Y es que cuidar su salud y también la de los demás es lo más importante en estos momentos.

Se esperaba que con el paso de los días, el resultado fuera negativo, teniendo en cuenta que incluso los síntomas disminuyeron de manera considerable. Sin embargo, en las últimas horas, Cabal confirmó que volvió a dar positivo.

"Hola a todos. Después de 10 días, me hicieron otra prueba y volví a dar positivo. Me toca seguir encerrado y aislado. Sigo con síntomas. No han sido días fáciles. Me siento mucho mejor. Quiero agradecerles a todos por los mensajes, por estar pendientes, pero la verdad han sido días donde no provocaban muchas cosas. Les estaré informando. Ahora, esperar la prueba negativa para salir de acá y reencontrarme con todo el mundo. Gracias por estar pendiente. Un abrazo muy grande"

Atención ⚠️ Juan Sebastián #Cabal sigue dando positivo en la prueba del #coronavirus después de diez días. Está aislado, con síntomas leves, pero espera poder llegar al Masters 1000 de París. pic.twitter.com/QFRO5ynAhc — Andres Vargas Peraza (@andresvarperaza) October 28, 2020

