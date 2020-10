VIDEO | ¿La suerte del campeón? El Chavito se salvó de una caída en los metros finales y continúa en la pelea

Encuentre más abajo cómo quedó la Clasificación de la etapa 5 de La Vuelta a España 2020.

Luego de la primera jornada para los embaladores en La Vuelta a España, volvió a aparecer la montaña. Eso sí, no en su máximo esplendor, ya que eran dos premios de segunda categoría y uno de tercera.

Sin embargo, nadie debía confiarse ni bajar la guardia. Por eso, desde el primer pedalazo y a lo largo de los 184,4 kilómetros, todos los ciclistas estuvieron atentos al más mínimo movimiento.

Como era de esperarse y es habitual, se presentaron algunas fugas. Allí, los protagonistas fueron Guillaume Martin (Cofidis), Thymen Arensman (Sunweb) y Tim Wellens (Lotto Soudal).

🏁 -17km | Etapa 5 – Stage 5 | #LaVuelta20

🇪🇸 @Tim_Wellens @GuilmMartin @ThymenArensman coronan el Alto de Petralba

🇬🇧 The break reaches the top of the last climb!

👉https://t.co/zqaO4Bw62K pic.twitter.com/sIiUloEPPY

— La Vuelta (@lavuelta) October 24, 2020