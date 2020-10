Encuentre más abajo cómo quedó la Clasificación de la etapa 19 del Giro de Italia 2020.

Luego de dos jornadas bastante intensas, llegó la calma al Giro de Italia. Eso sí, como se ha hecho habitual, las noticias no se hicieron esperar y previo a la larga se tomó una drástica decisión.

Teniendo en cuenta las bajas temperaturas que se viven en Europa en esta época del año, los ciclistas solicitaron a los organizadores de la carrera que se acortara el recorrido. Dicha petición fue aprobada.

👉 The new official start time for stage 19 will be 2.30 pm in Abbiategrasso. The new stage length will be 124 km.

👉 La nuova partenza della tappa 19 sarà alle 14.30 ad Abbiategrasso e sarà di 124 km.#Giro

— Giro d'Italia (@giroditalia) October 23, 2020