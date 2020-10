James Rodríguez se lesionó: Ancelotti confirmó la mala noticia

El entrenador del Everton ratificó que James Rodríguez se lesionó y no jugará el próximo partido de la Premier League contra el Southampton.

El partido entre el Everton y el Liverpool mostró un buen desempeño para James Rodríguez, pero fue finalmente negativo. El cucuteño sufrió un fuerte golpe en medio del partido con Virgil van Dijk. Como resultado de este golpe, James Rodríguez se lesionó y estaría afectando su desempeño hasta dejarlo sin opciones para el próximo partido del equipo "toffee".

Así lo anunció este jueves el entrenador del equipo, Carlo Ancelotti. El técnico confirmó que James Rodríguez se lesionó debido al choque con van Dijk. Aunque terminó el partido e incluso hizo una asistencia, el golpe le habría causado un problema físico.

"Desafortunadamente, James tuvo un problema durante el partido contra el Liverpool. Hubo una entrada inoportuna con Van Dijk al comienzo del partido y creo que no estará disponible para el partido contra Southampton", confirmó Ancelotti.

🤕 | @MrAncelotti says James Rodriguez and Seamus Coleman are set to miss Sunday's game at Southampton. #SOUEVE

— Everton (@Everton) October 22, 2020