VIDEO | ¡Qué mala suerte! De no creer lo que le pasó a Chaves en los metros finales de La Vuelta

Encuentre más abajo cómo quedó la Clasificación etapa 3 de La Vuelta a España 2020.

Montaña, montaña y más montaña. Así ha sido, hasta el momento, La Vuelta a España 2020. Por eso, cada una de las tres etapas ha sido imperdible de principio a fin con los favoritos como protagonistas.

Y en esta ocasión, no fue la excepción. A pesar de que hubo u premio de tercera categoría sobre el kilómetro 79, las miradas estaban centradas en el ascenso final, rumbo a la línea de meta.

Allí, los esperaba un premio de primera categoría para llegar a La Laguna Negra. Razón por la que guardar energías para ese momento era determinante para las aspiraciones de cada uno.

Así fue. En los últimos nueve kilómetros, las emociones estuvieron a flor de piel. Primoz Roglic (Jumbo Visma), Richard Carapaz (Ineos Grenadiers), Enric Mas (Movistar Team) estaban atentos.

🏁Etapa 3 – Stage 3 | #LaVuelta20

🎥🚴Ya sin fuga, ¡empieza la lucha por la etapa en La Laguna Negra! / 🇬🇧 With no break, the fight for the stage is on! 🔥

— La Vuelta (@lavuelta)