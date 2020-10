Escándalo por medio español que comparó a Ansu Fati con vendedor ambulante de productos falsos

Ansu Fati fue una de las figuras en la goleada 5-1 del Barcelona sobre el Ferencvárosi en el debut de la UEFA Champions League. El delantero anotó uno de los tantos de su equipo y cuando fue destacado por un medio español, realizaron una comparación bastante racista.

El periodico ABC de España quiso alabar al ariete de 17 años por su gran velocidad, pero lo compararon con un "mantero jovencísimo y negro que de repente veías corriendo por el Paseo de Gracia cuando alguien al grito de: '¡Agua, agua!', anunciaba que la Guardia Urbana había llegado".

En España se le conoce como "manteros" a los vendedores ambulantes de productos falsos, que al llegar la policía se daban aviso entre sí para tomar sus cosas y arrancar rápidamente. Eso sí, es considerado un término racista por algunas organizaciones.

Por lo mismo Antoine Griezmann no dudó es salir a defender a su compañero de equipo, al que calificó como "un chico excepcional que merece respeto como cualquier ser humano", y agregó un fuerte mensaje de "no al racismo y no a la mala educación".

Este fue el reclamo de Antoine Griezmann sobre el racismo contra Ansu Fati: