Video de todos los goles de la Champions | Jornada 1, Martes 20 de octubre

GRUPO E

Chelsea y Sevilla empataron sin goles en Stanford Bridge.

En Francia, el Rennes y el Krasnodar repartieron puntos, pero con goles. El primer fue de Guirassy para los locales, pero el ecuatoriano Cristian Ramírez lo igualó para los rusos.

GRUPO F

A primera hora, el Brujas de Bélgica dio la campanada en San Petersburgo al derrotar al Zenit por 2-1. Emmanuel Dennis abrió la cuenta, pero un gol en contra de Ethan Horvath puso todo en igualdad. Al final, el joven Charles De Ketelaere marcó el tanto de un triunfo histórico.

En el otro juego, Lazio pasó por encima del Borussia Dortmund. Con goles de Ciro Immobile, Luiz Felipe y Jean-Daniel Akpa Akpro, los italianos pican en punta en un grupo parejo. El tanto alemán lo hizo el de siempre, Erling Haaland.

GRUPO G

En el grupo que todos ven, el Barcelona no le tuvo piedad al Ferencváros húngaro. Un tanto de Messi abrió la cuenta, mientras que Ansu Fati, Coutinho, Dembélé y Pedri también se hicieron presentes en el marcador.

A primera hora, la Juventus se hizo con un triunfazo en Kiev, donde superó al Dinamo 2-0, con dos goles de Álvaro Morata

GRUPO H

El gran resultado de la jornada se dio en París, donde el PSG cayó como local ante un buen Manchester United. Los goles de Bruno Fernandes y Marcus Rashford decidieron el partido, aunque el París Saint-Germain llegó el empate parcial con un autogol de Anthony Martial.

⚽️ FT: PSG 1-2 Manchester United | World-class performance by Ole Gunnar Solskjaer men with a fantastic penalty by Bruno Fernandes and fantastic own goal by Anthony Martial which than lead to the spectacular goal by Marcus Rashford #PSGMUN pic.twitter.com/Gh20y27iqD

— D9INE (@D9INE_PLATINUM) October 20, 2020