Etapa 13 Giro de Italia | EN VIVO ONLINE GRATIS Link y dónde ver en TV: etapas, canal, perfil, horario y colombianos

Te lleg√≥ el turno, Fernando Gaviria. El antioque√Īo sigue sin aparecer en el Giro de Italia y se le est√°n acabando las oportunidades para alcanzar alg√ļn sprint. En la etapa 13, aunque hay dos picos de monta√Īa de cuarta categor√≠a, si los logra cruzar podr√° competir por la victoria de etapa.

Allí podría protagonizar un desafío con el francés Arnaud Demare, figura excluyente de este Giro. El galo ya se impuso en tres ocasiones en los embalajes y no ha tenido rivales en ellos. Por eso ostenta la maglia ciclamino, la que representa al ganador en la tabla de puntos.

No obstante, pese a la superioridad de Demare, a Gaviria no se le ha visto fino en los sprints. Por eso, en el equipo UAE Emirates Team no descartan poner a trabajar al antioque√Īo en favor del otro colombiano de la escuadra, Juan Sebasti√°n Molano. Aunque est√° para ayudar a Fernando, Molano ya fue cuarto en una etapa y se ve en mejor estado de forma.

Asimismo, √Ālvaro Hodeg ya hizo podio en una etapa y ahora va por la victoria de la misma. Otros favoritos del d√≠a son Peter Sagan y Elia Viviani.

Día: 16 de octubre

Hora: 6:00 a.m. (Colombia) / 1:00 p.m. (Italia)

Canal 1:¬†Caracol Televisi√≥n transmitir√° la Etapa¬†13 del¬†Giro de Italia¬†EN VIVO¬†en TV a trav√©s de su se√Īal

Canal 2:¬†ESPN transmitir√° la Etapa¬†13 del¬†Giro de Italia 2020¬†EN VIVO¬†en TV a trav√©s de su se√Īal

Link: Siga el minuto a minuto de la Etapa 13 en la página oficial del Giro de Italia

