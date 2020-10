“El ciclismo es terapia que ayuda a transformar a las personas”, Rigoberto Urán

Rigo | Así se llama el libro que presentó el capo del Education First durante la Fiesta del Libro, en Medellín. Allí, a carne viva, el ciclista cuenta toda su dedicación y sacrificio para llegar a ser uno de los deportistas más influyentes de Colombia.

¿Qué podemos encontrar en el libro Rigo?

Hay una historia fascinante detrás de mí. Es un libro que quería compartir con la gente y decirles que muchas veces uno puede lograr las cosas. A veces no es como se piensa que todo se cumple a la brevedad. Hay que ir pedaleando, hay caídas, dudas que uno tiene, cosas difíciles…

No es un libro que habla solamente de ciclismo, sí se habla, pero lo normal. Es un libro más enfocado en mi niñez, en mi crianza, en todos los trabajos que hice para vivir la aventura, arriesgarme, ir a Europa, tener esos accidentes y volverme a parar. Es un libro que le puede ayudar mucho a la gente a soñar. Sé que los sueños a veces son complicados, aunque soñar es muy fácil. Si uno que viene de un pueblo y va construyendo un sueño, está logrando muchos objetivos, aprende uno a valorar muchas cosas en las que uno no se puede desviar. Uno crece y cree que la felicidad está en el triunfo, en el dinero, en un carro deportivo, un reloj. Y cuando uno está allí uno dice “la felicidad no es esta”, sino la familia, los amigos, una cantidad de cosas que realmente lo llenan a uno.

¿El libro potenciará la identificación de Rigoberto Urán con el país?

El pueblo colombiano se identifica conmigo porque soy un colombiano más. Trabajo duro, tengo mucho respeto por todo mi equipo. He sido grande en el ciclismo gracias a los equipos en donde he estado. Porque uno, por más grande que sea, nunca va a alcanzar la perfección. Es mejor caminar acompañado, uno solo va muy rápido, pero no llega tan lejos.

Cuando no logramos el objetivo que queríamos yo le digo a la gente que esa es la realidad, porque la gente vive de objetivos, a mí me pagan por objetivos y todo funciona así. A veces no se dan, pero “venga, no nos desmotivemos”, no podemos entregarnos tan fácil. El libro cuenta que me caí, me volví mierda y me volví a levantar; este año estaba disputando el Tour de Francia ¿Cómo lo hice? Con dedicación, respeto por lo que hago y trabajo en silencio. Es un tema para que la gente que lea el libro se motive y le hagan hacia adelante.

¿Encontramos humor en el libro?

El libro lo escribió Andrés López López, que es un gran amigo mío. Allí encontrarán el mismo humor, las mismas palabras, un poquito de grosería, porque no me gusta cambiar mi identidad. Van a encontrar humor y muchas aventuras que han pasado en mi vida.

¿Cuál ha sido su legado al ciclismo nacional?

Colombia ha tenido mucha historia en el ciclismo. Soy muy feliz de ser parte de ello. Somos muchos los ciclistas que hemos inspirado a que la gente vaya más en bicicleta, que los jóvenes tengan una oportunidad, porque a mí el ciclismo me cambió la vida. A través de esto podemos formar una empresa, generar empleo, eso me da felicidad. Soy parte de una época buena del ciclismo colombiano. Se está cambiando un poco la historia de Colombia a través de los deportistas y me da demasiada felicidad ser parte de esta historia.

¿Cree que el ciclismo es el deporte número uno de Colombia?

Hay que ser realistas, el fútbol es un deporte muy grande, mueve la economía del país y del mundo. El ciclismo en Colombia es un deporte también muy grande y su economía vive creciendo. Vemos mucha gente que se beneficia del ciclismo y eso está ayudando. Es un deporte que se sigue mucho, es como una terapia que ayuda a cambiar y transformar a las personas.

¿Rigoberto Urán ha sido el ciclista más completo que ha nacido en Colombia?

Hay muchos completos, como Nairo Quintana. Sus resultados como ganar la Vuelta a España hablan por él, tiene mucho mérito. Yo soy un corredor que me defiendo en esas carreras, en la contrarreloj, en las escaladas, para uno destacar en una carrera de tres semanas tiene que cumplir con estas cualidades para estar en los 10 primeros de un Tour de Francia.

¿Qué le hace falta al ciclista colombiano para ser más completos que los Pogaçar y compañía?

Somos seres humanos y no todos los años podemos estar en la misma condición. De pronto nos preparamos bien y una caída nos saca del objetivo. No nos hace falta nada, lo tenemos todo. A veces es suerte o cualquier cosa, no sabemos qué va a pasar. Nuestros resultados han sido muy buenos.

¿Para cuándo ‘Rigo’, la película?

Ya casi. Ahora la invitación es para que adquieran mi libro. La película, ya en esto.

“El ciclismo es terapia que ayuda a transformar a las personas”, Rigoberto Urán

La frase: “El ciclismo es terapia que ayuda a transformar a las personas”, Rigoberto Urán