Once Caldas vs. Cúcuta | EN VIVO ONLINE GRATIS Link y dónde ver en TV Fecha 14 Liga BetPlay: alineaciones, canal y streaming

El link para Ver En Vivo Gratis ONCE CALDAS vs CÚCUTA por la Fecha 14 de la Liga BetPlay 2020 Link Online lo encuentra más abajo.

El blanco blanco quiere recomponer el camino. A pesar de su sobresaliente rendimiento, no sabe lo que es sumar de a tres desde el 25 de septiembre cuando venció 2-0 a Atlético Nacional.

A partir de ahí, empató 1-1 con Alianza Petrolera y 2-2 ante Deportivo Pereira. Posteriormente, perdió 2-0 frente a La Equidad, encendiendo la preocupación por los discretos resultados.

Sin embargo, hoy, los dirigidos por Hubert Bodhert sueñan con poner punto final a esa racha negativa. Además, la mayoría de condimentos juegan a su favor para que se reencuentren con el triunfo.

En primera instancia, Once Caldas juega en el estadio Palogrande, el cual se convirtió en su fortín, ya que no ha perdido en lo que va de la Liga BetPlay 2020 tras siete compromisos disputados como local.

Por otro lado, al frente está el Cúcuta Deportivo, uno de los clubes más flojos y de discreto rendimiento del Fútbol Profesional Colombiano. De hecho, se ubica en la parte baja de la tabla de posiciones.

Es así como el conjunto de Manizales tiene todo para ganar, gustar y, por qué no, golear. No obstante, no debe confiarse. El fútbol da vueltas y hoy también puede ser el día para los motilones.

Ver En Vivo Gratis ONCE CALDAS vs CÚCUTA Liga BetPlay 2020 Link Online

Día: 14 de octubre

Hora: 4:00 p.m. (Hora de Colombia)

Canal: WIN+ transmitirá el partido EN VIVO en TV a través de su señal

Link: Siga el minuto a minuto del partido en el Gamecast de la página oficial de la Dimayor

¿Cuáles son las alineaciones de Once Caldas vs Cúcuta Deportivo para la Fecha 14 de la Liga BetPlay 2020?

Consulte los titulares de Once Caldas para enfrentar a Cúcuta Deportivo en el estadio Palogrande

Consulte los titulares de Cúcuta Deportivo para enfrentar a Once Caldas en el estadio Palogrande

Cortesía de Dimayor

