Se retiran dos equipos del Giro de Italia por positivos de coronavirus

Los equipos del Giro de Italia se retiraron de la carrera luego de que dos favoritos dieran positivo en pruebas de covid.

Este martes, el Giro de Italia retoma su recorrido por la península itálica luego de la jornada de descanso. Pero en la carrera no estarán dos grandes aspirantes: Steven Kruijswijk, favorito del Jumbo – Visma para la general, y Michael Matthews, aspirante para etapas del Sunweb. Tampoco estará el Mitchelton – Scott, que había sufrido el abandono de Simon Yates.

Todos los equipos del Giro de Italia adelantaron pruebas de coronavirus en la jornada de descanso, que dieron los positivos de Kruijswijk y Matthews. Así mismo, en el Mitchelton se encontraron cuatro miembros del equipo acompañante contagiados de covid.

Por esto, tanto el Mitchelton como el Jumbo – Visma se retiraron antes de la partida de la etapa de este martes, entre Lanciano y Tortoreto. El anuncio del retiro del Mitchelton fue hecho esta madrugada.

#Giro UPDATE:

With the health of riders & staff our priority, we have withdrawn from the @giroditalia after results of the rest day COVID-19 testing, our 3rd round of testing in 3 days, revealed positive results for some of our staff.

Full details 👇https://t.co/PWd7q5kcdL

— Mitchelton-SCOTT (@MitcheltonSCOTT) October 13, 2020