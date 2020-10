¡Se abre el debate! ¿Las eliminatorias sudamericanas se desnaturalizaron a causa de la pandemia?

Encuentre más abajo qué opina un exentrenador de la selección de Venezuela respecto a la manera como se llevan a cabo las Eliminatorias Sudamericanas Qatar 2022.

A pesar de que las eliminatorias Sudamericanas estuvieron en riesgo de llevarse a cabo, la Conmebol encontró una solución para que el camino a Catar se jugará sin problema.

Sin embargo, no todo ha sido positivo. De hecho, varias selecciones han sufrido delicadas bajas a causa de la pandemia. Es el caso de Chile, Colombia, Venezuela, entre otras.

Por eso, en entrevista exclusiva con Publimetro Colombia, se le preguntó sobre el tema a Rafael Dudamel, exdirector técnico de la Vinotinto y actual comentarista de Gol Caracol.

Varias selecciones han sufrido bajas a causa de la pandemia, ¿no se desnaturalizan las eliminatorias?

Digamos que sí, pero demos gracias a Dios que por fin iniciaron. El tiempo apremia y si no se comenzaba ya, no hubiera habido suficiente espacio para realizar toda la clasificación. Una eliminatoria que se disputaba en dos años y medio o tres, ahora se jugará a la mitad del tiempo. Eso hará que el desgaste sea mayor para los futbolistas y aumentando el riesgo de lesiones. Es un inicio atípico, pero estando todos en las mismas condiciones, no hay por qué sentir que se desnaturaliza.

¿No hubiera sido mejor iniciar el próximo año o cambiar el formato como hizo la Concacaf?

Era otra alternativa. Se hubiera podido regresar al antiguo formato en grupos y que duraba menos tiempo, pero hoy cuando el fútbol es utilizado como un negocio tan fuerte, lo más rentable para todos es este formato con muchos partidos y localías iguales. Hubiera sido un plan B, pero de la manera como se inició es lo más equitativo.

Paraguay y Perú dieron inicio a las Eliminatorias Sudamericanas Qatar 2022 con un intenso empate 2-2 en el estadio Defensores del Chaco

Archivo Getty Images

