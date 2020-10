Video de los goles de Paraguay vs Perú hoy en las Eliminatorias Sudamericanas Qatar 2022

Las Eliminatorias Sudamericanas comenzaron oficialmente en Asunción del Paraguay. Allí, en el estadio Defensores del Chaco, rodó la pelota entre dos selecciones que no parten como favoritas a estar en el Mundial de Catar 2022, pero que son muy competitivas.

Los de Ricardo Gareca llegaron con un plantel corto a Paraguay, pero confiando que eso les alcanzara para hacer un gran partido. Por su parte, los locales de Eduardo Berizzo pusieron toda la carne en el asador, planteando un 4-3-3 desde el vamos.

En la primera mitad Paraguay fue superior. Sin embargo, La Albirroja nunca pudo afinar la puntería y la sacó barata. Perú solo resistía y el reloj jugaba a su favor.

Paraguay no aprovechó su cuarto de hora y fue Perú el que pegó primero al empezar el segundo tiempo. Tras un saque de banda, André Carrillo remató de derecha y encontró red en el primer palo.

Aunque Perú se puso en ventaja, Paraguay nunca dejó de ser más. Con la insistencia, Ángel Romero anotó el empate promediando el segundo tiempo.

((En desarrollo))

LA PREVIA

Paraguay vs. Perú: un debut para ilusionarse

Son dos selecciones que vienen a la baja, aunque por distintos motivos. Por un lado, los guaraníes no hallan una generación que los devuelva a los mundiales, a los que no asisten desde Sudáfrica 2010. Mientras tanto, los incas consiguieron el hito de ir a Rusia, pero el recambio no aparece para garantizar su evolución.

Perú sabe bien a qué juega, de la mano de Ricardo Gareca. Sin embargo, el ‘Tigre’ sabe que no le sobra nada y que su plantilla es corta. Mismo caso para los paraguayos, que buscarán con mucho material local meterse en la pelea grande. Garra no les faltará.