Cabal y Farah vs. Soares y Pavic | EN VIVO ONLINE GRATIS Link y dónde ver en TV Roland Garros: canal y streaming

¿Alguien duda del Colombian Power? Juan Sebastián Cabal y Robert Farah han demostrado que no hay nada imposible y sueñan con seguir ampliando su historia en el tenis.

Luego de haberse coronado campeones del US Open y Wimbledon en 2019, ahora quieren alzar el título en Roland Garros. Y es que están a pocos pasos de sumar otro Grand Slam.

Hasta el momento, el camino no ha sido nada fácil. Por eso, los número uno del mundo no quieren botar a la basura lo hecho en territorio francés y no se guardarán nada.

Corentin Denolly y Kyrian Jacquet fueron sus víctimas en primera ronda. Posteriormente, eliminaron a Jordan Thompson y Robert Lindstedt en la segunda fase del certamen.

Pero la parte fuerte y de mayor desgaste llegó tras imponerse sobre Jürgen Melzer y Édouard Roger-Vasselin en octavos de final y ante Frederik Nielsen y Tim Puetz en cuartos.

Después de cuatro partidos disputados, Cabal y Farah han cedido tres sets, demostrando que el tiempo en cancha ha sido mayor, dato que sus rivales podrían aprovechar.

No obstante, Mate Pavic y Bruno Soares perdieron dos sets y la diferencia no es grande. Razón por la que vale la pena ilusionarse con una nueva final del Colombian Power.

Ver En Vivo Gratis CABAL Y FARAH vs SOARES Y PAVIC Link Online

Día: 8 de octubre

Hora: 5:00 a.m. (Hora de Colombia)

Canal: ESPN transmitirá el partido EN VIVO en TV a través de su señal

Link: Siga el minuto a minuto del partido en el Gamecast de la página oficial del Roland Garros

