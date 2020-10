¡Un triste Tigre! Falcao quedó eliminado de la Europa League ante el Rangers de Morelos

Video de los goles de Rangers vs Galatasaray con Radamel Falcao por la Europa League

Un duelo entre colombianos antes de la fase de grupos de la Europa League. Una pena, porque en el estadio de Ibrox, bien fuese el local Alfredo Morelos o el 'Tigre' Radamel Falcao García, alguno le diría adiós al sueño internacional. Por eso, los entrenadores ni pensaron guardárselo en los bancos de suplentes. Ambos fueron titulares.

Partido de mucha tensión en Glasgow, pero de pocas ocasiones en el primer tiempo. Si no lo podían ganar, la consigna era no perderlo. Sin embargo, el Rangers arriesgó y en el minuto 55 llegó al gol gracias a Scott Arfield.

