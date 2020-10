Ver En Vivo Gratis Rangers vs Galatasaray Link Online Con Falcao García Europa League hora y dónde ver en TV: alineaciones, canal y streaming

Ver En Vivo Gratis Rangers vs Galatasaray Link Online Con Falcao García

El último paso para dos colombianos rumbo a la fase de grupos de la Europa League. Sin embargo, por desgracia deberán enfrentarse a partido único por un cupo en la competencia. Por un lado, el Rangers de Glasgow, con Alfredo Morelos, que será local en el estadio de Ibrox. En la otra esquina, el Galatasaray será liderado por Radamel Falcao para estar en el segundo torneo del continente.

Falcao está con hambre de gol en esta competencia. Hasta el momento, el Galatasaray ha jugado pocos partidos de nivel en esta competencia, pero ante el Rangers deberá cuidarse. El conjunto escocés alcanzó los octavos de final de la anterior edición, por lo que ahora está obligado a más.

Por eso, el Tigre será titular desde el minuto uno para intentar abrochar la clasificación. Lo mismo no se puede decir de Morelos, quien sigue en conflicto con Steven Gerrard y ha perdido la titularidad. No obstante, la gloria del Liverpool considera ponerlo ante la cita y sabiendo que no hay mañana.

En la jornada también destaca la visita del AC Milan al Besiktas, como encuentro para meterse a fase de grupos. Asimismo, el Granada español visitará al Malmo de Suecia, con Luis Suárez alentando en la tribuna.

Día: 1 de octubre

Hora: 1:45 p.m. (Hora de Colombia)

Canal: El partido no tendrá televisión para Latinoamérica

Link: Siga el minuto a minuto del partido en el Gamecast de UEFA

