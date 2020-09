Encuentre más abajo la decisión oficial del Team Ineos Grenadiers con Egan Bernal en el Giro de Italia 2020.

El Tour de Francia no fue el esperado para Egan Bernal. Infortunadamente, el joven maravilla no solo no pudo defender el título, sino que además se retiró a mitad de camino por una lesión.

Dicha molestia física tampoco le permitió estar presente en la Flecha Valona. Sin embargo, se especulaba con una posible presencia del colombiano en el Giro de Italia 2020.

Pero todo llegó a su fin. El Team Ineos Grenadiers dio a conocer el listado de corredores que irán a la segunda grande del ciclismo del año. Allí, no estará el vigente campeón, Richard Carapaz.

Los nombres elegidos fueron Jhonatan Narváez, Geraint Thomas (líder de escuadra), Rohan Dennis, Filippo Ganna, Tao Geoghegan Hart, Salvatore Puccio y Ben Swift.

On Saturday the fight for the maglia rosa begins at the #Giro. Here's how the INEOS Grenadiers will line up in Italy.

Click below for the pre-race thoughts of team leader @GeraintThomas86 and Sir Dave Brailsford.

— INEOS Grenadiers (@INEOSGrenadiers) September 30, 2020