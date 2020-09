Así quedó la clasificación de la Flecha Valona 2020 ((Actualizada))

Encuentre más abajo cómo quedó la Clasificación Flecha Valona 2020.

La acción en el ciclismo no se detiene. Luego de un emocionante Tour de Francia y un intenso Mundial en Imola, llegó el turno de unas las carreras históricas como la Flecha Valona.

Aunque el desgaste de las anteriores carreras hubiera podido pasar factura, nadie se quiere perder nada. Por eso, la nómina fue de lujo para esta competencia en territorio belga.

Los favoritos eran Tadej Pogacar, Marc Hirschi, Lennard Kämna, Mikel Landa y Tom Dumoulin. Pero no estaban solos, ya que la legión de colombianos era grande e iba por el golpe.

El tridente maravilla del EF Education First era el más opcionado a dar la sorpresa. Por eso, desde Colombia, las miradas estaban en Rigoberto Urán, Sergio Higuita y Daniel Martínez.

Sin embargo, se debía ir paso a paso. Y es que la montaña era exigente y podía poner en aprietos a más de uno. De hecho, así fue. El primero en verse golpeado fue Dumoulin.

El hombre del Jumbo Visma no pudo con el Côte du chemin de Gueuses, cedió terreno y perdió de tiempo con relación al pelotón, sepultando sus aspiraciones de hacerse con el título.

🇳🇱 Tom Dumoulin est distancé dans la Côte du chemin des Gueuses.

🇳🇱 @tom_dumoulin is dropped on the Côte du chemin des Gueuses.#FlecheWallonne pic.twitter.com/QVYrXorToA

— La Flèche Wallonne (@flechewallonne) September 30, 2020