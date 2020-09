¡No se guardó nada! Jhon Córdoba expresó su deseo de ser convocado a la selección Colombia

Encuentre a continuación la entrevista con Jhon Córdoba tras su llegada al Hertha Berlin donde debutó con gol en la Bundesliga 2020/21.

Su primer juego con el Hertha

Sí, la verdad es que estoy muy contento y motivado de haber empezado de esta manera. Esto es algo que había soñado y para lo que me he venido preparando. Estoy muy contento de haber llegado hasta acá.

Debut con gol en el Hertha Berlin

Sí. Después de la última temporada, estaba convencido de que empezar con un gol era una gran motivación para mí. Espero continuar de esta manera. Confío en mí mismo. Sé lo que puedo dar. Tengo compañeros en el equipo que me pueden apoyar mucho, y espero yo también hacerlo.

Sobre el entrenador Bruno Labbadia

Muy bien. El entrenador es el que nos habla a todos sobre las necesidades del equipo y él y yo nos la llevamos bien.

La nómina del Hertha BSC

Los jugadores que tenemos son muy buenos, así como las aspiraciones que tiene el club este año. Esto es algo para lo que quería estar preparado y quiero ayudarles en el equipo a entrar como debe ser, de la manera correcta.

Opinión sobre el máximo anotador colombiano en una temporada de la Bundesliga, Adrián Ramos

Por supuesto. Adrián Ramos fue la persona que me motivó a llegar hasta aquí. Él me envió un mensaje donde me decía que estaba feliz por mí y me envió sus felicitaciones. Él es un hombre magnifico y ha hecho mucho para hacerme sentir bienvenido en este lugar incluso él estando en Colombia. En relación con el récord como máximo goleador, considero que cada temporada es diferente. ¿Por qué no? Y creo que puedo e intentaré hacerlo.

Objetivos en esta temporada

Es motivante y lo tomo como un nuevo reto el hecho de empezar desde cero, con un nuevo equipo. Creo que estoy en el camino correcto y espero y me visualizo teniendo una muy buena temporada con el equipo.

Completó su partido número 100 en la Bundesliga

Oh, ¿en serio? Qué bueno. Esto es definitivamente algo que me motiva demasiado. Es muy bueno alcanzar ese número de partidos. Tengo que decirlo… estoy muy contento de haberlo hecho, haber jugado en 100 partidos.

¿Qué piensa de sus nuevos compañeros de equipo?

Sí, todos los muchachos me han recibido muy bien. Es un equipo muy bueno y ellos se aseguran de hacerme sentir bien y estoy muy feliz de contar con jugadores como ellos en el club.

Llegar a la selección Colombia

Sí, esa es la idea. Creo que donde estoy, me depara un camino positivo y espero poder dar ese paso. Me visualizo como jugador de la selección Colombia.

¿Cree que encaja en el sistema de juego de la Tricolor?

Él es el entrenador y es quien toma las decisiones. Yo obviamente jugué ese sistema y lo conozco bien y espero algún día poder tener ese llamado.

Jhon Córdoba Sobre Carlos Queiroz

No he tenido la oportunidad de conocerlo, pero he visto el trabajo que él viene haciendo y lo que hizo con su anterior equipo. La verdad es que me encantaría estar en la Selección Colombia y tener la oportunidad de demostrar que puedo estar ahí y ganar un lugar en ese equipo.

¿Cómo la Bundesliga lo ha hecho mejor?

Probar mis capacidades en la Bundesliga es definitivamente una motivación para mí. Jugar aquí en Alemania me ha hecho más fuerte. Me ha dado confianza en mí mismo, y la liga me ha hecho sentir un jugador importante por ello. Creo que es valioso para un jugador sentirse importante y querido, saber el respeto que la gente te tiene por lo que has hecho. Eso es demasiado significativo y es lo que te hace seguir trabajando, mejorando y esperando dar cada día más.

¿Qué piensa del poderío del Bayern Múnich?

El Bayern ha sido un fuerte contrincante para mí. Yo he tenido la oportunidad de marcarle a ellos varios goles. Todos sabemos que son unos rivales fuertes. Ellos son campeones mundiales. Los vi ganar 8-0 en sus más recientes partidos. Creo que va a ser un buen juego. Por ahora, nos enfocaremos en Frankfurt, el próximo juego y tomaremos paso a paso.

