¡La palabra más buscada! Nairo Quintana sale a responder por escándalo de dopaje en Arkéa

La palabra más esperada por estas horas era la de Nairo Quintana. El ciclista del Arkéa está siendo investigado por autoridades francesas por un supuesto escándalo de dopaje en el equipo Arkéa Samsic, sin saberse a ciencia cierta qué. Ahora, el Cóndor da la cara y dice su versión de los hechos. A su vez, asegura que está cooperando con las autoridades.

EL COMUNICADO

También deseo aclarar un malentendido: durante el reciente Tour o durante cualquier otra carrera previa, jamás he consultado auxiliares o personal extraño al equipo. No tengo y nunca he tenido nada que esconder.

Ayer, por citación de las autoridades francesas, y voluntariamente, comparecí ante la fiscalía y contesté todas y cada una de sus preguntas con claridad y con la conciencia tranquila. En ese sentido, es necesario recalcar que no he sido objeto de alguna acusación por parte de las autoridades. Por mi parte, estoy y estaré presto a esclarecer cualquier duda de la fiscalía, tal y como ya hice el lunes y el día de hoy.

Yo, Nairo Quintana, he sido un corredor limpio durante toda mi vida deportiva y tengo un pasaporte biológico impecable. Quiero aclarar a la opinión pública, a mis fanáticos y los seguidores del ciclismo que nunca en toda mi carrera – junior, sub-23 y profesional- he utilizado sustancias ilegales que mejoren mi rendimiento deportivo y que traicionen los principios del deporte.

Por ahora, se desarrolla una investigación preliminar y yo he contestado a todas las preguntas y dudas y estoy dispuesto a seguir haciéndolo de forma voluntaria hasta aclarar toda esta situación partiendo de la base apuntada: jamás he utilizado sustancias dopantes y no se encontró ninguna sustancia ilegal en la investigación policial.

Yo, sin miedo, seguiré siendo fuerte, defenderé la verdad y seguiré mi camino, por más que la multitud, a ratos, tome otro rumbo.