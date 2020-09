Pronóstico América vs Chivas de Guadalajara en Liga MX Guardianes 2020 | Previa, cuotas y predicciones

Una nueva edición del Clásico de Clásicos del fútbol mexicano. El partido que paraliza al país esta vez tendrá una triste puesta en escena. Esto a raíz de la ausencia de público en las gradas por la pandemia. Sin embargo, la rivalidad no será menos porque no estén las aficiones. Las Águilas y el Rebaño Sagrado irán a todo o nada, pero no llegan en su mejor momento.

La tabla los separa por cinco puntos, a favor de los crema. Sin embargo, el equipo del Piojo Herrera no convence y da la sensación que los puntos los consigue por el peso de sus individualidades. En varios partidos complicados ellos han resuelto, pese a las falencias tácticas.

Por su parte, Chivas pena al no tener un plantel plagado de estrellas, por lo que su fortaleza es la unión de equipo. Ese es el gran mérito de Víctor Manuel Vucetich, que tiene a los tapatíos en la sexta posición, a pesar del pésimo inicio de campeonato.

No obstante, jugar en la altura del Distrito Federal siempre ha sido un problema extra para Chivas. En esta ocasión, el equipo necesitará hacer un partido perfecto para ganar en el nido, algo que parece improbable. América tiene la altitud a su favor y a jugadores desequilibrantes, con poco trabajo táctico, pero que pueden y deberían llevarse el clásico.

Predicción: América 2-1 Chivas

