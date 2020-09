Sao Paulo vs. River Plate | Copa Libertadores 2020 EN VIVO ONLINE GRATIS Link y dónde ver en TV: canal y streaming

Ver EN VIVO Sao Paulo vs River Plate Copa Libertadores 2020 GRATIS Link Online (Hoy 17 de septiembre)

Se viene La Banda. El equipo de Marcelo Gallardo vuelve a disputar un partido luego de seis meses sin actividad y lo hace en Brasil. Allí, frente al poderoso Sao Paulo, River Plate se juega la vida en el grupo D de la Copa Libertadores.

La victoria de Liga de Quito ante Binacional, en Perú, complicó aún más las posibilidades del conjunto argentino. Todo hace prever que será una lucha tripartita de River junto a los brasileños y ecuatorianos. Por eso, aunque no tenga rodaje, Gallardo y sus muchachos no pueden fallar en el estadio Morumbí.

No obstante, el Muñeco no se echa mentiras y sabe que su equipo no llega con la preparación óptima. Aunque se siente en desventaja, no le echa la culpa al rival de turno, sino a los directivos del fútbol local que no lograron reactivar el fútbol antes y tiene a River sin siquiera entrenamientos para enfrentar al gigante paulista.

A River le favorece la diferencia de goles, luego del 8-0 conseguido ante Binacional de local antes de la pandemia. Por eso, el empate no será visto con malos ojos por el equipo argentino, a juzgar por la condición de precariedad en la que llega.

Día: 17 de septiembre

Hora: 5:00 p.m. (Hora de Colombia)

Canal: ESPN 2 transmitirá el partido EN VIVO en TV a través de su señal

Link: Siga el minuto a minuto del partido en el Gamecast de la página oficial de la Conmebol

