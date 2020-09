¡Podio a la vista! Superman López pasó la montaña y está más cerca de brindar en París

Clasificación etapa 18 del Tour de Francia 2020: Resultados, tiempos, ganador, colombianos

El día después de la gloria. Miguel Ángel López puso de pie, una vez más, a toda Colombia. Luego de la deserción de Egan Bernal y el padecimiento de Nairo Quintana tras sus caídas en el Tour, se necesitaba un superhéroe y ese fue Supermán. Para López, si quería ganar el Tour de Francia, esta sería la última oportunidad de herir al casi imbatible Primoz Roglic.

Aunque no terminaba en alto, se trataba de una etapa con puertos de primera categoría y uno fuera de serie. Sin embargo, el pelotón decidió una vez más permanecer junto, al menos hasta el puerto fuera de categoría. Otra vez, la emoción la pusieron los escapados, entre los que se encontraba el ecuatoriano Richard Carapaz.

El nuevo capo del Team Ineos Grenadier, tras la salida de Egan Bernal, protagonizó un mano a mano contra el suizo del Team Sunweb, Marc Hirschi. En los primeros puertos cayó ante el helvético, pero en un descenso el europeo besó el pavimento y Carapaz asumió el liderato, sumando puntos importantes para la clasificación de la montaña.

El ritmo que impuso Carapaz, junto a Peyo Bilbao (Bahrein McLaren) y Michal Kwiatkowski (Ineos Grenadier), llegó a sacarle más de siete minutos al pelotón principal. Allí, el equipo Jumbo Visma no permitía que ningún osado atacara, aplacando las ilusiones de Supermán López, Tadej Pogacar y cualquiera que se ilusionara con un ataque de larga distancia.

De ese pelotón se fue descolgando poco a poco Nairo Quintana, quien con sus molestias no podía sostener el ritmo. Lo mismo le pasó a Rigoberto Urán, el capo del Education First que no soportó el desnivel del puerto.

Los ataques, esta vez sí, pasaron por Mikel Landa. El español rompió el pelotón y dejó sin energías a Adam Yates y luego a Richie Porte. Luego, vino el descenso que favorecía a las aspiraciones de victoria de Carapaz. El ecuatoriano definió junto a su compañero Kwiatkowski, ambos entraron abrazados y el ganador fue el polaco.

Clasificación etapa 18 del Tour de Francia 2020

🇵🇱 Michal Kwiatkowski (Ineos Grenadier) 🇪🇨 Richard Carapaz (Ineos Grenadier) 🇧🇪 Wout Van Aert (Jumbo Visma) 🇸🇮 Primoz Roglic (Jumbo Visma) 🇸🇮 Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) 🇦🇺 Richie Porte (Trek-Segafredo) 🇪🇸 Enric Más (Movistar Team) 🇪🇸 Mikel Landa (Bahrein McLaren) 🇮🇹 Damiano Caruso (Bahrein McLaren) 🇳🇱 Tom Dumoulin (Jumbo Visma)

¿Quiere saber cómo está la CLASIFICACIÓN GENERAL? Haga clic acá y actualícese