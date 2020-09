¡Superman López, nuestro héroe! Épica victoria en la etapa reina del Tour de Francia

La Clasificación etapa 17 del Tour de Francia la encuentra más abajo

El Tour llegó a su etapa reina con el ascenso al Col de la Loze, pasando antes por el Col de la Madeleine. Con pocos días por delante, era la oportunidad precisa para que los que querían destronar a Primoz Roglic, lo hicieran. El día comenzaba con el abandono de Egan Bernal, quien ya sin chances, decidió pensar de una en su posible presencia en La Vuelta a España.

El mano a mano estaba pactado entre los eslovenos que comandan el Tour, el líder y Tadej Pogacar. Sin embargo, otros favoritos como los colombianos Rigoberto Urán y Miguel Ángel López no podrían ser descartados de antemano. Asimismo, Mikel Landa tenía ases bajo la manga que en esta etapa iba a jugar.

De hecho, el equipo del español fue quien tiró en la Madeleine, queriendo hacer al Jumbo Visma. El Bahrein McLaren se hizo cargo de la etapa en la medianía de la misma, resquebrajando al pelotón. En la división, quien sufrió fue Nairo Quintana, quien pronto muy pronto quedó descolgado. Muy rápido, el boyacense perdió minutos que lo sacaron del top 10 de la clasificación general.

Una fuga en la que se destacaban Richard Carapaz y Julian Alaphilippe fue la protagonista en la Madeleine. No obstante, el pelotón no estaba dispuesto a dejarla prosperar más de la cuenta y siempre la tuvo a tiro. Los favoritos sabían que este era su día y no iba a permitir que un escapado se quedara con la gloria en los Alpes.

Sin embargo, Carapaz y Alaphilippe mantenían su ritmo, dos minutos por delante del pelotón al iniciar el Col de la Loze. Parecían presa fácil, pero no bajaban el paso firme. Atrás, el pelotón era movido por el equipo de Landa, pero sin que el ataque se llevara a cabo.

A 12 kilómetros de meta, la fuga comenzó a sufrir y Alaphilippe bajó los brazos. En los escapados solo se mantenían Richard Carapaz y Gorka Izaguirre, pero sintiendo los pasos de gigante del pelotón. Era cuestión de metros para que los cazaran, o no. El ecuatoriano, ya solo, continuaba liderando a falta de 5 kilómetros.

Sin embargo, las piernas no le dieron al ecuatoriano y quien estiró la capa fue Miguel Ángel López. Superman mostró toda su casta y se quedó con una victoria para la eternidad. Colombia se permite soñar, porque tiene su súper héroe, el que hizo herir a Roglic en la etapa reina.

🇨🇴 Miguel Ángel López (Astana) 🇸🇮 Primoz Roglic (Jumbo Visma) 🇸🇮 Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) 🇺🇸 Sepp Kuss (Jumbo Visma) 🇦🇺 Richie Porte (Trek Segafredo)

