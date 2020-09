VIDEO | Rigo sacó su lado serio y reveló por qué no esperaba este buen rendimiento en el Tour

Encuentre más abajo qué dijo Rigoberto Urán sobre rendimiento en el Tour de Francia 2020 y cuál fue la razón para verse sorprendido.

Rigoberto Urán corre a contracorriente. En un ciclismo obsesionado por los datos que ofrecen los potenciómetros instalados en las bicicletas, el colombiano afronta el Tour de Francia sin ellos, fiándose exclusivamente de sus sensaciones.

Para ello cuenta con su experiencia, labrada en 19 grandes vueltas, en las que ha aprendido a conocer su cuerpo y ha analizar la carrera. Así lo expresó el jefe de filas del EF Education First, tercero en la clasificación general a 1' 34'' del líder, el esloveno Primoz Roglic.

"Los datos que te ofrecen esos ordenadores son importantes cuando uno está preparándose, pero una vez aquí todo es diferente"

Ciclista de raza, el de Urrao prefiere mirar la carrera y escuchar a su cuerpo, al tiempo que ahorrarse unos gramos en la bicicleta.

"Por tema de peso de la bici me gusta quitar los vatios, sobre todo la tercera semana del Tour. En ese momento no se mira tanto, vas al ritmo que te lleven. Ya he corrido antes a sensaciones. Solo lo hago cuando estoy para disputar las carreras, porque no necesito más información, tengo muchos datos de todo el año y trato de ir a mi ritmo"

¿Por qué se sorprendió Rigoberto Urán sobre rendimiento en el Tour de Francia 2020?

"Somos seres humanos. Si me preguntan a principio de año que si esperaba estar donde estoy en el Tour, diría que no. Fue bastante jodido por la cirugía y demás. Luego con el paso de los meses, ya me sentí mejor pedaleando. Además, conozco la carrera y eso ayudaba. Aunque queda mucho y se debe trabajar parejo"

