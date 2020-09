VIDEO | Con madrazo incluido, Nairo habló de las heridas que tiene tras las duras caídas en el Tour

Encuentre más abajo qué dijo Nairo Quintana sobre sus heridas en el Tour de Francia 2020 tras las duras caídas que ha sufrido.

Nairo Quintana llegaba con la ambición de ganar el Tour de Francia. A pesar de haber sido campeón del Giro de Italia y la Vuelta a España, para nadie es un secreto que su sueño siempre ha sido celebrar en territorio galo.

La ilusión estaba intacta en las primeras jornadas. Sin embargo, la sucesión de caídas han dejado secuelas en su cuerpo. Así quedó en evidencia en la primera etapa con final fuera categoría.

Allí, el boyacense no solo perdió cuatro minutos, sino también las posibilidades de pelear por la camiseta amarilla. "Siento rabia y tristeza", aseguró el líder del Arkéa durante la segunda jornada de descanso.

El colombiano se resintió de las tres caídas sufridas desde el inicio de la carrera. Eso sí, la más fuerte fue cuando descendía un puerto a más de 40 kilómetros por hora. Ahora, sus opciones dependen de cómo se recupere físicamente de esas lesiones.

Twitter @Arkea_Samsic

¿Qué dijo Nairo Quintana sobre sus heridas en el Tour de Francia 2020?

"La cabeza quiere todo. Quiere ganar. Pero si el cuerpo no está en condiciones, no se puede. Ya han sido tres caídas. Tengo unas ampollas la hijueputas en todo el cuerpo porque el ortiguero en el que caí, me hizo un envenenamiento y hasta entre las uñas me salen las vejigas. No han sido momentos fáciles, han sido muy dolorosos. Pero siempre positivos porque tengo una gente que me acompaña y todo un país detrás al que quiero darle una ilusión, que es la misma que tengo. Sin embargo, me duele mucho. Esas tres caídas fueron terribles. Después les compartiré fotos de lo que tengo. Afortunadamente, lo primero que me cubro es la cara y ahí no me ha pasado nada, pero tengo las dos rodillas, las dos costillas y los dos codos muy golpeados"

Siga a Publimetro Colombia en Google News